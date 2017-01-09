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NASA показало фото Луны и Земли с орбиты Марса

Новости
14:39, 9 января
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Межпланетная станция Национального космического агентства США (NASA) для исследования Марса сделала фотографию Земли и Луны с орбиты этой планеты. Получившийся снимок опубликован на официальном сайте NASA. 

NASA

Снимок составлен из нескольких изображений, сделанных 20 ноября 2016 года. На фотографии Луна искусственно сделана ярче для того, чтобы ее можно было разглядеть.

NASA отмечает, что на этом снимке можно разглядеть Австралию, Антарктику и юго-восточную часть Азии. Светлые пятна на Земле на снимке — облака.

Когда была сделана фотография, Марс находился в 205 миллионах километров от Земли.  

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