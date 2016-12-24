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Скончался астронавт NASA Пирс Селлерс

Новости
09:50, 24 декабря
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Астронавт NASA Пирс Селлерс скончался в американском городе Хьюстон, штат Техас, после продолжительной болезни, об этом сообщается на сайте космического агентства США. Селлерсу был 61 год.

Чуть больше года назад, в октябре 2015 года, астронавту диагностировали последнюю стадию рака поджелудочной железы. Селлерс рассказал о своей болезни публично в начале 2016 года, написав колонку в The New York Times.

 

 

Астронавт трижды побывал на земной орбите. Первый полет он совершил в 2002 году. В космосе он занимался наблюдениями за изменениями климата на планете. Исследования Селлерса, посвященные компьютерному моделированию климатической системы Земли, «открыли новые перспективы в понимании» того, как функционирует наша планета, подчеркнули в NASA.

«Вся семья NASA скорбит о смерти ученого и астронавта Пирса Селлерса», — сообщили в агентстве.

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