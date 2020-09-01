«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда». Лавров — об отравлении Навального

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», — сказал Лавров.

Он добавил, что западные страны предъявляют требования к омским врачам предоставить свои заключения по поводу инцидента, связанного с ухудшением состояния Навального, в то время как немецкая клиника «тоже никакой информации не дает» и «к ним никто требований не выдвигает».

Навальному стало плохо 20 августа. С тех пор он находится в искусственной коме. В берлинской клинике «Шарите», куда политика перевезли из Омска, заявили, что он был отравлен.