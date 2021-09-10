НАК: в Дагестане убили двух вооруженных боевиков
В Буйнакском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции в ночь на 10 сентября силовики убили двух вооруженных боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В НАК сообщили, что в ходе поисков возможных террористов силовики обнаружили двух вооруженных человек в лесном массиве Буйнакского района Дагестана. В ответ на требование сложить оружие и сдаться они открыли огонь, сообщает НАК, после чего их застрелили.
На месте перестрелки силовики обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине убитых — готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти