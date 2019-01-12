НАК: пытавшиеся напасть на полицейских в Дагестане вербовали молодых людей в ИГ

Боевики, которые накануне пытались напасть на сотрудников ДПС в Дагестане и были убиты, вербовали молодых людей в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета (НАК).

По информации НАК, нападавшие были причастны к оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и убитых во время контртеррористических операций в 2017 году. Они планировали напасть на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в комитете.

Неизвестные на автомобиле ВАЗ 2107 попытались напасть на сотрудников ДПС вечером 11 января на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы «Кавказ». На требование правоохранительных органов сдаться они открыли огонь из автоматов. В результате произошедшей перестрелки три человека были убиты.