НАК рассказал о ликвидации главы «шамильской» банды в Дагестане

В Шамильском районе Дагестана убиты двое боевиков. Среди них главарь местной преступной группировки, на счету которой многочисленные преступления. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, сообщает РБК.

Боевиков ликвидировали во время спецоперации ФСБ. Двоих мужчин обнаружили в селе Телетль Шамильского района Дагестана. Они оказали сопротивление бойцам спецназа и открыли по ним огонь. Боевики погибли в результате ответной стрельбы. При проведении контртеррористической операции среди мирных жителей села никто не пострадал.

По данным Национального антитеррористического комитета, один из погибших — Ибрагим Амиров, возглавлявший «шамильскую» банду. По информации правоохранителей, члены группировки убили двух глав села Телетль в 2013 и в 2015 годах, а также имама центральной мечети и главу местного Дома культуры. Помимо этого, банду подозревают в вымогательстве денег у местных предпринимателей, а также в подрыве базовой станции сотовой связи.

По информации источников «Интерфакса», оба боевика находились в федеральном розыске.