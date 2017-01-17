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Найдено тело четвертого пилота упавшего под Бишкеком грузового Boeing

Новости
08:07, 17 января
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Найдено тело четвертого пилота, погибшего при крушении грузового Boeing под Бишкеком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра чрезвычайных ситуации Киргизии Кубатбека Боронова.

«Буквально полчаса назад было обнаружено тело четвертого пилота, который является гражданином Турции. На данный момент, включая найденные и опознанные ранее фрагменты тел, число погибших составляет 37 человек», — заявил он.

В пресс-службе МЧС Киргизии отметили, что тело пилота отправлено в республиканский центр судебно-медицинских экспертиз.

Накануне сообщалось, что найден один из двух «черных ящиков» самолета.

Грузовой Boeing 747 Turkish Airlines упал на дачный поселок под Бишкеком накануне недалеко от аэропорта Манас при попытке зайти на посадку. В самолете находились пятеро членов экипажа, четверо из которых были пилотами. Остальные жертвы крушения — это жители поселка, на который упал самолет.

Самолет направлялся из Гонконга в Стамбул, а в Бишкеке должен был сесть для дозаправки.

Власти пока не называют официальные причины катастрофы. Глава Минтранса страны Жамшитбек Калилов заявил, что самолет мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана, а первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сказал, что, согласно предварительной информации, причиной аварии стала ошибка пилота.

Вторник, 17 января, объявлен в Киргизии днем траура по погибшим.

Крушение грузового Boeing 747 под Бишкеком. Все факты. Фото и видео с места катастрофы

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