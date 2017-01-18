Прямой эфир
59,40
63,60
55,67
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Сенаторов обяжут согласовывать награды из-за рубежа со спикером и МИД
Обама сократил тюремный срок Челси Мэннинг на 28 лет
Эдварду Сноудену на два года продлили вид на жительство в России
LinkedIn заявила о планах вернуться в Россию

Сенаторов обяжут согласовывать награды из-за рубежа со спикером и МИД

Новости
05:02, 18 января
5
0
Поделиться

В Совете Федерации намерены обязать сенаторов согласовывать награды из-за рубежа со спикером и МИД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст соответствующего положения.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В документе указано, что получающий награду член Совета Федерации должен в десятидневный срок предоставить председателю палаты «ходатайство о разрешении» ее принять. Затем вопрос о награде должен быть рассмотрен в комитете по регламенту, который затем направит ходатайство в МИД «для получения экспертного заключения».

После получения заключения МИД вопрос должен быть вынесен на рассмотрение совета палаты. В случае отказа совета согласовать награду ее предписано вернуть в «соответствующий орган иностранного государства». Этот порядок не не распространяется на спортивные и научные награды.

В письме главы МИД Сергея Лаврова главе комитета по регламенту Вадиму Тюльпанову говорится о том, что ведомство согласовало проект документа.

На заседании комитета накануне сенатор Юрий Волков назвал предложенный порядок излишним.

Глава комитета Вадим Тюльпанов отметил, что в получении иностранной награды «потенциально может быть коррупционная составляющая».

Проект планируют утвердить на заседании комитета 31 января.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
В Совете Федерации предложили отложить выполнение «пакета Яровой» до 2023 года
Динозавры Белковского, магический поворот в деле Белых и банановая неандертальщина Невзоров сдаёт приднестровские ордена и намекает на отставку Мединского
Член Совета Федерации: без консультации в Кремле Яровая ничего не сделает Антон Беляков о том, кто стоит за антитеррористическими поправками
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
С кем играет Путин, кто стоит за делом Павленского и чему верить в утечке о Сергее Иванове
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2