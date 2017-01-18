Сенаторов обяжут согласовывать награды из-за рубежа со спикером и МИД

В Совете Федерации намерены обязать сенаторов согласовывать награды из-за рубежа со спикером и МИД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст соответствующего положения.

В документе указано, что получающий награду член Совета Федерации должен в десятидневный срок предоставить председателю палаты «ходатайство о разрешении» ее принять. Затем вопрос о награде должен быть рассмотрен в комитете по регламенту, который затем направит ходатайство в МИД «для получения экспертного заключения».

После получения заключения МИД вопрос должен быть вынесен на рассмотрение совета палаты. В случае отказа совета согласовать награду ее предписано вернуть в «соответствующий орган иностранного государства». Этот порядок не не распространяется на спортивные и научные награды.

В письме главы МИД Сергея Лаврова главе комитета по регламенту Вадиму Тюльпанову говорится о том, что ведомство согласовало проект документа.

На заседании комитета накануне сенатор Юрий Волков назвал предложенный порядок излишним.

Глава комитета Вадим Тюльпанов отметил, что в получении иностранной награды «потенциально может быть коррупционная составляющая».

Проект планируют утвердить на заседании комитета 31 января.