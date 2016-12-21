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Полиция Украины рассказала о самоубийстве бывшего заместителя главы «Нафтогаза» при попытке задержания

Новости
21:12, 21 декабря
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Бывший заместитель главы украинской компании «Нафтогаз» Геннадий Юрьев найден мертвым в собственном доме, передает «Украинская правда».

Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что сотрудники военной прокуратуры пришли в дом Юрьева в Винницкой области для его задержания по делу о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

 «Еще до их попадания в дом они услышали хлопок. Внутри они обнаружили тело с огнестрельным ранением в голову», — сказал Тракало, добавив, что личность погибшего устанавливается.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган подтвердила «Украинской правде», что именно Юрьев был найден мертвым в доме. Позже она сообщила о произошедшем в фейсбуке, но без упоминания имени Юрьева.

Юрьев занимал пост заместителя главы «Нафтогаза» с 2010 по 2014 год. Его и нескольких других представителей компании заподозрили в хищении 17 миллиардов гривен.

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