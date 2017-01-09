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Над Архангельской областью взорвался метеорит. Видео очевидцев

Новости
08:53, 9 января
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Теги:
происшествия
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Вечером 7 января над Архангельской областью взорвался метеорит. На видео с видеорегистратора, которое публикует Flashnord, в небе видна яркая вспышка.

По предварительной информации, которую пока не подтвердила Пулковская обсерватория, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы — то есть на высоте до 50 километров отт земной поверхности. Видеозапись взрыва мееторита в Онежском районе Архангельской области опубликовали очевидцы.

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