Над Архангельской областью взорвался метеорит. Видео очевидцев

Вечером 7 января над Архангельской областью взорвался метеорит. На видео с видеорегистратора, которое публикует Flashnord, в небе видна яркая вспышка.

По предварительной информации, которую пока не подтвердила Пулковская обсерватория, метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы — то есть на высоте до 50 километров отт земной поверхности. Видеозапись взрыва мееторита в Онежском районе Архангельской области опубликовали очевидцы.