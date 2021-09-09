«Наблюдатели Петербурга» сообщили о попытках взлома аккаунтов участников движения в телеграме

В ночь на 9 сентября неизвестные пытались взломать аккаунты в телеграме пятерых участников движения «Наблюдатели Петербурга». Об этом «Медиазоне» заявили представители организации.

В группе «Наблюдателей Петербурга» во «ВКонтакте» сообщается, что активисты ночью начали получать сообщения о попытках входа, а у взломщики смогли перехватить сообщения с кодами подтверждения, высланные на мобильные номера активистов.

В организации уточнили, что активисты пользуются разными операторами связи, в том числе «Мегафоном», «Билайном» и МТС.

«Доступа к переписке не произошло только по причине установленной двухфакторной аутентификации», — пишут представители движения.

«Наблюдатели Петербурга» — движение, выступающее за честные выборы. Организация занимается обучением и направлением наблюдателей и членов избирательных комиссий в Петербурге и других регионах Северо-Западного округа.