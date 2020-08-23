На жителя Петербурга завели уголовное дело из-за выброшенного в урну российского флага
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против 35-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что он сорвал российский флаг и выбросил его в урну. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Фонтанка» со ссылкой на источники.
Мужчину подозревают в надругательстве над флагом России (ст. 329 УК РФ), его отпустили под подписку о невыезде.
По словам источников, утром 22 августа в полицию пожаловались на то, что с крепления на стене жилого дома на Тамбовской улице сняли государственный флаг и выбросили его в урну. На место отправили наряд полиции, пишет «Фонтанка». Самого флага полицейские не обнаружили. Позже выяснилось, что его якобы достал из урны работник жилищно-коммунальной службы.
Согласно информации «Фонтанки», задержанный специализируется на производстве и наладке систем вентиляции, отопления и водоснабжения.
22 августа отмечался День государственного флага России.