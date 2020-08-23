На жителя Петербурга завели уголовное дело из-за выброшенного в урну российского флага

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против 35-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что он сорвал российский флаг и выбросил его в урну. Об этом сообщают « Интерфакс » и « Фонтанка » со ссылкой на источники.

Мужчину подозревают в надругательстве над флагом России (ст. 329 УК РФ), его отпустили под подписку о невыезде.

По словам источников, утром 22 августа в полицию пожаловались на то, что с крепления на стене жилого дома на Тамбовской улице сняли государственный флаг и выбросили его в урну. На место отправили наряд полиции, пишет «Фонтанка». Самого флага полицейские не обнаружили. Позже выяснилось, что его якобы достал из урны работник жилищно-коммунальной службы.

Согласно информации «Фонтанки», задержанный специализируется на производстве и наладке систем вентиляции, отопления и водоснабжения.

22 августа отмечался День государственного флага России.