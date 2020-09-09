«На завтрак была овсяная каша». Правозащитница рассказала о первом дне Ефремова в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет лишения свободы по делу о ДТП с погибшим, получил первую передачу в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

Она рассказала, что Ефремову передали сигареты, чай и сахар. По ее словам, Ефремов уже вечером после ареста 8 сентября посмотрел футбол с сокамерниками. Актер чувствует себя нормально, никаких жалоб от него не поступало. «На завтрак была овсяная каша, он сказал, что с удовольствием все съел», – добавила Литвинович.

Ефремов также признался членам наблюдательной комиссии, что не будет посещать спортивный зал при СИЗО, так как не считает себя «самым спортивным человеком».

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП.

Фото на превью: агентство «Москва»