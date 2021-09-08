На задержанных на акции за свободу СМИ журналисток составили протоколы о нарушении правил проведения митинга

На задержанных во время пикетов за свободу СМИ журналисток «Важных историй» Ирину Долинину*, Алесю Мароховскую* и Полину Ужвак составили протоколы о нарушении правил проведения митинга. Об этом сообщает само издание.

Выйдя из отдела полиции по району Якиманка, журналистки рассказали, что полицейские их «обманули»: изначально на задержанных составили протоколы о доставлении на профилактическую беседу, но затем начальник отдела сказал, что «ситуация изменилась», и протоколы заменили на другие — о нарушении правил проведения митинга. Первые протоколы журналисткам отдавать отказались.

«Те протоколы были составлены ошибочно, а теперь сотрудники поняли, за что вас задержали», — процитировали журналистки одну из сотрудниц отделения.

Девушки также сообщили, что в протоколах указаны «совершенно лживые данные»: якобы пикетчицы не соблюдали требуемое расстояние 50 метров. Кроме того, в качестве времени «завершения акции» указано 19:17, но в это время журналистки уже находились в отделе полиции.

8 сентября у здания Минюста в Москве прошли пикеты журналистов против признания СМИ «иностранными агентами». Во время акции полиция задержала трех журналисток «Важных историй»*, у остальных пикетчиков полицейские дважды переписали паспортные данные.

*По решению Минюста России «Важные истории», Алеся Мароховская и Ирина Долинина включены в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»

Фото на превью: Денис Каминев / Дождь