На въехавшего в терминал аэропорта в Казани мужчину завели два уголовных дела

Два уголовных дела возбудили в отношении мужчины, въехавшего в здание терминала аэропорта в Казани, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Дела заведены по статье 318 УК РФ(применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Прокуратура отмечает, что за рулем машины был 40-летний житель Набережных Челнов, находившийся в состоянии наркотического опьянения. В его сумке «обнаружен и изъят фольгированный сверток с веществом зеленого цвета», содержимое которого направили на исследование.

Накануне сообщалось, что водитель Lada Samara в ночь на 22 декабря не остановился по требованию полиции и въехал в здание терминала казанского аэропорта, пробив в нем стекла и повредив стойки и трубу водоснабжения. Ущерб от его действий оценили в 6 миллионов рублей.

Мужчина был задержан, когда выехал из терминала на парковку. Решается вопрос о его заключении под стражу.