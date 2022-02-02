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На спутниковых снимках с российской техникой около Украины заметили палатки. Это может означать прибытие военных

2 февраля, 13:51
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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Новости

Новые спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies на полигонах в Беларуси, Крыму и в западной части России, показывают, что в местах дислокации российских войск появились военные палатки и тенты. По словам представителей компании, это свидетельствует о том, что теперь российские военные лагеря укомплектованы не только техникой, но и личным составом. Также на снимках видны «Искандеры», переброшенные, вероятно, из Восточного военного округа. 

Новые спутниковые снимки российских военных лагерей, сделанные в конце января компанией Maxar Technologies, опубликовал в своем твиттере корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер. 

«За последние две недели в Беларуси появились новые точки дислокации российских войск. Также практически в каждом лагере в Беларуси, Крыму и в западной части России были замечены военные палатки и укрытия», — сказали в компании Maxar. По словам представителей компании, это свидетельствует о том, что российские части теперь наряду с техникой укомплектованы личным составом, а также о повышении общей боевой готовности. Более того, на полигонах наблюдались местные военные учения, включая боевую артиллерийскую стрельбу и маневренную подготовку.

Военные палатки и тенты появились на полигоне в юго-западной части Брестской области, неподалеку от границ Беларуси с Польшей и Украиной. Кроме того, на снимках из Осиповичей, Беларусь, видны российские ракетные комплексы «Искандер». Об их переброске на запад как минимум из двух бригад Восточного военного округа рассказывала исследовательская группа Conflict Intelligence Team. 

Военные палатки, танки и другая техника видны также на спутниковых снимках из расположений российских войск в Бахчисарае и Новоозерном в Крыму.

На снимках, сделанных 1 февраля в Крыму на полигоне Ангарский и в Евпатории, видны военные палатки и бронетехника. Также их можно увидеть на снимках из расположенного на юге Крыма полигона Опук.

Свидетельства скопления российских войск недалеко от украинской границы были и ранее — в 20-х числах января компания Maxar Technologies публиковала снимки частей, дислоцированных в Климово и Клинцах (Брянская область), Ельне (Смоленская область) и Погоново (Воронежская область). На фотографиях можно было увидеть расположение военной техники, включая грузовики и танки, однако не было палаток, говорящих о переброске личного состава.  

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Западные эксперты говорят, что численность российских войск у западных границ России достигает не менее 100 тысяч человек. Минобороны Украины утверждало, что Россия завершила комплектование войск на границе и оценивает их численность в 127 тысяч. 

Кроме того, как сообщает исследовательская группа CIT, Россия начала перебрасывать из разных регионов технику Росгвардии. Пользователи соцсетей заметили автоколонны, состоящие из грузовиков Урал-4320, бронеавтомобилей «Звезда-В» и «автозаков», которые двигаются в сторону южных и западных границ России. Расследователи называют такую переброску «достаточно нехарактерной» и напоминают, что аналогичную переброску они замечали во время протестов в Беларуси в 2020 году, когда резерв сил ОМОНа Росгвардии был отправлен к российско-белорусской границе на грузовиках без номеров.

Министр обороны России Сергей Шойгу объясняет переброску войск в Беларусь совместными учениями, которые пройдут на пяти белорусских полигонах с 10 по 20 февраля. По его словам, численность войск «не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях». Тем не менее, заявил Шойгу на совещании 1 февраля, Минобороны «в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении».

Фото на превью: Russian Defense Ministry Press Service via AP

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