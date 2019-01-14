На создание российского аналога LinkedIn потратят 360 млн рублей из бюджета

На базе государственного портала «Работа в России» планируется создать аналог деловой социальной сети LinkedIn, которая была заблокирована в 2016 году. На это планируется потратить 360 миллионов рублей из бюджета, сообщает РБК.

Модернизировать портал планируется в рамках проекта «Цифровое госуправление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, будет проведен редизайн сайта «Работа в России» и модернизировано его мобильное приложение. Портал интегрируют с государственным ресурсом «Справочник профессий», и на нем работодатели и соискатели, в том числе студенты и выпускники, смогут общаться напрямую.

Согласно данным сервиса SimilarWeb, в декабре 2018 года страницу «Работа в России» (trudvsem.ru) открыли 4,5 миллиона раз. В крупнейшей деловой социальной сети LinkedIn было зарегистрировано около пяти миллионов аккаунтов из России. С осени 2016 года она заблокирована в России из-за нарушения закона «О персональных данных».

При этом представители уже существующих в России сервисов поиска работы в интернете отнеслись к идее создания российского аналога LinkedIn скептически. Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров назвал портал «Работа в России» «полным провалом», а его поддержку со стороны государства — «необоснованной тратой денег налогоплательщиков». Директор HeadHunter по маркетингу и PR Ольга Мец отметила, что в России несколько раз пытались запустить аналоги LinkedIn, однако они не стали популярными.