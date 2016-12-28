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На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд
Двое человек погибли и как минимум 28 пострадали при схождении вагонов поезда с рельсов на севере Индии, сообщает издание The Times of India.
Авария произошла на севере страны в штате Уттар-Прадеш недалеко от города Канпур.
#SpotVisuals 15 coaches of Sealdah-Ajmer Express derailed between Rura-Metha near Kanpur. Rescue and relief ops underway pic.twitter.com/INlqV9MUXD— ANI UP (@ANINewsUP) 28 декабря 2016 г.
На месте работают спасатели, причины произошедшего пока не известны.
Авария повлияла на расписание движения поездов в штате.
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