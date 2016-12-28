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На севере Индии сошел с рельсов пассажирский поезд

Новости
06:50, 28 декабря
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Двое человек погибли и как минимум 28 пострадали при схождении вагонов поезда с рельсов на севере Индии, сообщает издание The Times of India.

Авария произошла на севере страны в штате Уттар-Прадеш недалеко от города Канпур.

На месте работают спасатели, причины произошедшего пока не известны.

Авария повлияла на расписание движения поездов в штате.

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