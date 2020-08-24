На площади Независимости в Минске задержали участников акции протеста

В центре Минска на площади Независимости задержали нескольких участников акции протеста. Об этом сообщает издание Tut.by.

Сколько именно задержано человек, не отмечается.

Акция на площади Независимости началась примерно в семь часов вечера. По данным издания, задержания начались из-за того, что протестующие попытались установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона».

По оценке Tut.by, всего на площади собрались около 350−400 человек. Nexta пишет, что собравшихся уже около тысячи.

Протесты в Беларуси проходят с 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты выборов президента страны. В первые дни митинги сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками, погибли четыре человека.