На площади Независимости в Минске задержали участников акции протеста
В центре Минска на площади Независимости задержали нескольких участников акции протеста. Об этом сообщает издание Tut.by.
Сколько именно задержано человек, не отмечается.
Акция на площади Независимости началась примерно в семь часов вечера. По данным издания, задержания начались из-за того, что протестующие попытались установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона».
По оценке Tut.by, всего на площади собрались около 350−400 человек. Nexta пишет, что собравшихся уже около тысячи.
Протесты в Беларуси проходят с 9 августа, когда были объявлены предварительные результаты выборов президента страны. В первые дни митинги сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками, погибли четыре человека.
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