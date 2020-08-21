На пикетах в поддержку Алексея Навального у здания администрации президента начались задержания

У здания администрации президента, где проходят одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального, начались задержания, сообщил корреспондент Дождя. По его словам, задержали четырех человек.

Фото: Денис Каминев / Дождь

Протестующие требуют расследовать возможное отравление Алексея Навального и позволить увезти его на лечение за границу. У здания дежурят три автозака и несколько полицейских.

Накануне оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, он впал в кому. Его госпитализировали в Омске, по словам главврача, предварительный диагноз — нарушение обмена веществ и падение сахара в крови. Медики отказывались перевезти политика на лечение в Германию, пока его состояние не стабилизируется. Вечером 21 августа врачи все-таки дали согласие на транспортировку.