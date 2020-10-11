На «Марше гордости» в Беларуси задержали больше 250 человек

На протестном «Марше гордости» в Беларуси задержали больше 250 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Список задержанных обновляется.

Фото: Tut.by

По оценке белорусских СМИ, в Минске в марше участвовали несколько тысяч человек. Милиция применяла против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, сообщалось о нескольких выстрелах в воздух.

В ходе акции задержали около 30 журналистов, в том числе государственных агентство ТАСС и «Белта». Большинство из них отпустили из отделов милиции после проверки документов, но в РОВД остаются 14 человек, в том числе главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович и фотограф Надежда Бужан.

Протесты в Беларуси продолжаются со дня президентских выборов 9 августа. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и освобождения всех политзаключенных. Накануне Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с арестованными оппозиционерами, которые находятся там по обвинениям в подготовке массовых беспорядков и попытке захвата власти. Подробности встречи не разглашаются из-за «общего решения» оставить их в тайне.