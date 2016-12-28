На Кубе запретили называть общественные места в честь Фиделя Кастро

Национальная ассамблея Кубы во вторник одобрила закон, запрещающий устанавливать статуи Фиделя Кастро и называть общественные места в его честь, сообщает Reuters.

Это сделано в согласии с пожеланиями самого Кастро, который выступал против культа личности. При этом его высказывания можно увидеть на плакатах по всей стране, а его имя упоминают на каждом публичном мероприятии, отмечает агентство.

«Его дух бойца останется в сознании всех кубинских революционеров сегодня, завтра и навсегда», — заявил, выступая перед парламентом, президент Рауль Кастро, младший брат Фиделя.

Новый закон не запрещает артистам использовать образ Фиделя Кастро в музыке, литературе, танцах, кино и других видах искусства, говорится в сообщении официальных кубинских СМИ. Также разрешается оставить уже вывешенные фотографии умершего лидера страны в офисах и государственных учреждениях.

Фидель Кастро умер в конце ноября в возрасте 90 лет.

В 1953 году он возглавил восстание на острове, а затем управлял Кубой почти 50 лет, в 2008 году передав руководство страной своему брату Раулю.