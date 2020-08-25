На красноярского бизнесмена Анатолия Быкова завели еще одно дело об организации убийства

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело об организации убийства в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, который сейчас находится в СИЗО по похожему обвинению.

По версии следствия, летом 2004 года Быков нанял киллера, пообещав ему 50 тысяч долларов за убийство 42-летнего красноярца, владевшего фирмой по утилизации промышленных отходов. Убийство произошло 18 января 2005 года. Быков, как считают следователи, заплатил убийце только пятую часть обещанного вознаграждения.

Анатолий Быков — бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода и бывший депутат заксобрания Красноярска.

Его арестовали 8 мая по подозрению в организации убийства членов ОПГ, которое он, по версии следствия, возглавлял. Поводом стал конфликт из-за несправедливого, по мнению Быкова, распределения доходов от совместной деятельности.

В 2002 году суд приговорил Быкова к 6,5 годам условно за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова (Пашу Цветомузыку).

Фото на превью: Анатолий Быков / «ВКонтакте»