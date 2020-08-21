На Красной площади задержали актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову на акции в поддержку Навального

На Красной площади задержали актрис Ирину Вилкову и Яну Троянову, которые вышли с пикетами в поддержку политика Алексея Навального. Об этом они сообщили «ОВД-Инфо».

Их доставили в отдел полиции «Китай-город». Вилкову увезли на скорой помощи, она беременна, у нее отошли воды.

Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление. Он находится в коме. Соратники политика требуют его транспортировки в немецкую клинику, однако врачи отказывают им в этом. Омские врачи утверждают, что политик не был отравлен.

Жена Навального Юлия направила обращение президенту Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку супруга на лечение в Германию.