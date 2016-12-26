На конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту не подали ни одной заявки

Второй конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает «Коммерсантъ».

Цена контракта составляет 16,9 миллиарда рублей. Выполнить работы нужно до ноября 2019 года.

Первый конкурс был объявлен в сентябре. Единственную заявку подало АО «Железные дороги Якутии», но компания не прошла предварительный отбор.

Повторный конкурс был объявлен в середине декабря, но не поступило ни одной заявки. Источники газеты сообщили, что главная проблема — это низкая стоимость контракта. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, проект «чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции».

Он отмечает, что в срок работы выполнить можно лишь в том случае, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года. В ином случае потребуются «административные решения».

Строительство моста в Крым через Керченский пролив началось в апреле 2015 года. Генподрядчик проекта — ООО «Стройгазмонтаж», принадлежащий Аркадию Ротенбергу. Общую стоимость строительства оценили в 228 миллиардов рублей.