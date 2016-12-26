Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Коммерсантъ» рассказал об отсутствии признаков внешнего воздействия на упавший Ту-154
В Москву вылетел первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154
Умер певец Джордж Майкл
«Ведомости» узнали о новом возможном акционере «Роснефти»

На конкурс на строительство железной дороги к Керченскому мосту не подали ни одной заявки

Новости
04:57, 26 декабря
3 437
1
Поделиться

Второй конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает «Коммерсантъ».

Цена контракта составляет 16,9 миллиарда рублей. Выполнить работы нужно до ноября 2019 года.

Первый конкурс был объявлен в сентябре. Единственную заявку подало АО «Железные дороги Якутии», но компания не прошла предварительный отбор.

Повторный конкурс был объявлен в середине декабря, но не поступило ни одной заявки. Источники газеты сообщили, что главная проблема — это низкая стоимость контракта. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, проект «чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции».

Он отмечает, что в срок работы выполнить можно лишь в том случае, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года. В ином случае потребуются «административные решения».

Строительство моста в Крым через Керченский пролив началось в апреле 2015 года. Генподрядчик проекта — ООО «Стройгазмонтаж», принадлежащий Аркадию Ротенбергу. Общую стоимость строительства оценили в 228 миллиардов рублей.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2