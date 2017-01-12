На Камчатке иномарка не пропустила скорую к умирающему мужчине

В Петропавловске-Камчатском скорая помощь не смогла подъехать к дому умирающего мужчины из-за перегородившей дорогу иномарки, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Камчатскому краю (СК). В итоге 21-летний молодой человек скончался

По данным следствия, молодой человек вместе со своим братом находился в своей квартире. Ему стало плохо и он обратился за медпомощью, однако приехавшие медики констатировала смерть юноши. Персонал бригады заявил, что не смог оказать необходимую помощь из-за машины под управлением женщины, которая препятствовала проезду скорой.

«С целью установления причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям сотрудников медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи», — сообщает СК.

Исполняющая обязанности заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова заявила ТАСС, что у молодого человека, по ее мнению, был шанс выжить. Карета скорой помощи добралась до места вызова за три минуты, но еще десять минут потребовалось на то, чтобы иномарка пропустила автомобиль.

«На подъезде к улице Циолковского дорогу перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировал. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот. Свидетелями этого безобразного происшествия стали жильцы дома. Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты, потеряли около 10 минут», — рассказали в скорой.

В отделе пропаганды управления ГИБДД МВД по Камчатскому краю рассказали, что водителю автомобиля, не пустившему карету скорой помощи, может грозить штраф в 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев .