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В Черном море обнаружили обломки Ту-154
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В Черном море обнаружили обломки Ту-154

Новости
13:28, 26 декабря
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На дне Черного моря поисково-спасательная группа МЧС обнаружила вероятные обломки самолета Ту-154. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. 

Фото: AP

«Сонар одного из кораблей зафиксировал  примерно в 1,5  км на дне некую конструкцию, схожую по  очертаниям с  фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил», — сказал источник «Интерфакса».

Источник ТАСС рассказал, что группа водолазов МЧС обнаружила обломки в миле (1,6 километра) от берега — на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

Однако источник «Интерфакса» отмечает, что в настоящее время снаряжается группа водолазов для исследования найденного под водой объекта.

В авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ту-154 над Черным морем погибли 92 человека. Правительственная комиссия, созданная для расследования причин крушения, рассматривает две основные версии: ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Версия теракта на борту в число приоритетных не входит. В Минобороны накануне сообщили, что самолетом управлял опытный пилот, а само судно было исправно.

Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка. Что известно на утро понедельника. Прямое включение из Сочи

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