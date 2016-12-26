В Черном море обнаружили обломки Ту-154
«Сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил», — сказал источник «Интерфакса».
Источник ТАСС рассказал, что группа водолазов МЧС обнаружила обломки в миле (1,6 километра) от берега — на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.
Однако источник «Интерфакса» отмечает, что в настоящее время снаряжается группа водолазов для исследования найденного под водой объекта.
В авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ту-154 над Черным морем погибли 92 человека. Правительственная комиссия, созданная для расследования причин крушения, рассматривает две основные версии: ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Версия теракта на борту в число приоритетных не входит. В Минобороны накануне сообщили, что самолетом управлял опытный пилот, а само судно было исправно.
Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка. Что известно на утро понедельника. Прямое включение из Сочи