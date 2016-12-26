В Черном море обнаружили обломки Ту-154

На дне Черного моря поисково-спасательная группа МЧС обнаружила вероятные обломки самолета Ту-154. Об этом сообщают агентства « Интерфакс » и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета. Объект глубоко погрузился в ил», — сказал источник «Интерфакса».

Источник ТАСС рассказал, что группа водолазов МЧС обнаружила обломки в миле (1,6 километра) от берега — на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. По его словам, часть фрагментов уже поднята на поверхность.

Однако источник «Интерфакса» отмечает, что в настоящее время снаряжается группа водолазов для исследования найденного под водой объекта.

В авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ту-154 над Черным морем погибли 92 человека. Правительственная комиссия, созданная для расследования причин крушения, рассматривает две основные версии: ошибка пилота и техническая неисправность самолета. Версия теракта на борту в число приоритетных не входит. В Минобороны накануне сообщили, что самолетом управлял опытный пилот, а само судно было исправно.