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Новости

На Берлинском кинофестивале отменили гендерное разделение наград за лучшую роль

24 August, 16:42
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На Берлинском кинофестивале с 2021 года больше не будут награждать за лучшие мужские и женские роли, вместо них появится общая награда за лучшую игру первого плана. Об этом сообщает IndieWire.

Об изменениях объявили руководители кинофестиваля Карло Шатриан и Мариэтт Риссенбек.

Начиная со следующей церемонии, призеров будут награждать «За лучшую актерскую роль в главной роли» и «За лучшую актерскую игру в роли второго плана».

«Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по признаку пола является сигналом к ​​более гендерно-чувствительной осведомленности в киноиндустрии», — говорится в совместном заявлении Шатриан и Риссенбек.

Призы за лучшие мужские и женские роли вручаются на Берлинском кинофестивале с 1956 года. В этом году лауреатами премии стали актер Элио Джермано за игру в фильме «Я хотел спрятаться» и актриса Паула Бер за игру в «Ундине».

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