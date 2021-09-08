На акции в поддержку свободы СМИ у здания Минюста начались задержания

В Москве начались задержания на акции солидарности журналистов около здания Минюста. Об этом сообщает корреспондент Дождя.

Фото: Денис Каминев / Дождь

Задержаны не менее трех журналисток «Важных историй»* — Ирина Долинина*, Алеся Мароховская* и Полина Ужвак.

На плакатах, которые держали девушки, было написано: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента и адресовано российским властям: Нет иноагентов, есть журналисты!»

Мароховская* сообщила Дождю, что вышла на пикет с требованием отменить закон об «иноагентах» и убрать все СМИ и журналистов из соответствующего реестра.

«Мы против преследования журналистов и запрета на нашу работу, потому что по-другому это не назвать. Мы не выполняем никакие иностранные функции, мы не работаем в интересах никакого другого государства, кроме России, мы тем более не занимаемся политической деятельностью, а просто освещаем, что здесь происходит. Мы пишем наши расследования только в интересах граждан России. То, что нас признают „иноагентами‟ — это просто запрет честной журналистской деятельности, больше ничего».», — сказала Долинина*.

Задержанных повезли в ОВД «Якиманка». Мароховская* сообщила из отделения полиции, что их пообещали отпустить после беседы.

В Международный день солидарности журналистов 8 сентября российские СМИ запустили акцию в поддержку свободы слова.

Они вывесили на своих главных страницах баннеры со словами: «Нет иноагентов, есть журналисты», а также «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции средства массовой информации». Плашка обыгрывает упоминание, которое должны использовать во всех своих сообщениях СМИ и люди, признанные «иностранными агентами».

В конце августа независимые СМИ обратились к президенту России Владимиру Путину и другим высокопоставленным чиновникам с требованием соблюдать закон о СМИ, отказаться от практики включения изданий и журналистов в списки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», а также прекратить задержания и избиения журналистов на протестных акциях. В Кремле отказались считать происходящее «преследованием», но допустили правку законодательства об «иноагентах».

1 сентября главные редакторы и издатели независимых СМИ потребовали аннулировать действующий список «иностранных агентов» и предложили свои поправки в законодательство. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рассмотрят предложение журналистов.

*По решению Минюста России «Важные истории», Алеся Мароховская и Ирина Долинина включены в список СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»