На 85‑летнего жителя Кабардино‑Балкарии завели дело из‑за куста конопли. Через три дня он покончил с собой

В Кабардино-Балкарии полиция завела уголовное дело в отношении 85-летнего Николая Захарченко об изготовлении наркотических средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 228 УК) из-за куста конопли, который вырос у него на участке. Об этом сообщила «Медиазона».

13 августа полицейские пришли к семье Захарченко и показали постановление на обыск, в котором говорилось, что «согласно поступившей оперативной информации», Захарченко причастен к незаконному обороту наркотиков и якобы выращивает у себя на участке наркосодержащие растения.

В ходе обыска они обыскали сарай, в котором нашли срубленный и согнутый куст конопли. Полицейские также заметили невысокую поросль конопли на земле и попросили Захарченко вырвать ее. После чего они взяли у него смывы с рук.

Поскольку МВД считает количество наркотического вещества, исходя из общего веса растения, в материалах уголовного дела сказано, что у пенсионера изъяли 921 грамм наркотиков. В пресс-релизе ведомства говорится, что полицейские изъяли 825 грамм.

Сам он заявил, что срезал куст для того, чтобы пустить на корм кроликам. Его жена также рассказала, что куст конопли вырос на окраине участка еще год назад.

После задержания Захарченко провел в отделении полиции восемь часов. За этого время он написал объяснение, но его так и не допросили. Также, по словам его жены, он несколько раз подписывал пустые протоколы.

Семья Захарченко узнала о возбуждении уголовного дела от соседки, которая увидела сообщение об этом в инстаграм-аккаунте МВД Кабардино-Балкарии. Наказание по ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

По словам жены пенсионера, после того, как Захарченко узнал о возбуждении дела, он перестал есть, передал ей доступ к своим банковским накоплениям. Вечером 17 августа Николай Захарченко покончил с собой.

21 августа на сайте республиканского МВД появилось сообщение, что по факту самоубийства пенсионера глава министерства назначил служебную проверку в отношении руководства отдела МВД по Урванскому району. О ее результатах пока не сообщалось. Адвокат семьи Руслан Ельмиркозов рассказал, что проверка проводится по статье о доведении до самоубийства.

Фото на превью: 07.мвд.рф