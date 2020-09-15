«Вы наше достояние». Спикер Госдумы потребовал от Терешковой перейти на удаленную работу из-за COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании осенней сессии попросил пожилых депутатов и тех, кто имеет противопоказания из-за коронавируса, перейти на удаленную работу. Об этом пишет Znak.com.

В первую очередь он обратился к 83-летней Валентине Терешковой и 80-летнему Артуру Чилингарову.

«Мы вас любим, а вы нас? Вот посмотрите на европейских коллег… там нет среди депутатов ни первого в мире женщины-космонавта, ни покорителя льдов наших, просторов бескрайних, глубин океанических. Нет у них таких! Они закрылись по виллам, кто где. А вы на передовую все рветесь», — сказал Володин.

Судя по фрагменту трансляции, который опубликовало РИА Новости, Терешкова выступила против его предложения. Володин ей ответил: «Валентина Владимировна, не ну! Да-да-да-да-да-да, вот, да. Мы должны вас беречь, вы наше достояние. Коллеги, поддерживаете?»

В ответ депутаты одобрительно зааплодировали.

Володин еще раз попросил Терешкову и Чилингарова покинуть зал и участвовать в работе из своих кабинетов: «Если увидите, что что-то идет не так, спускайтесь, поправляйте, остальное доверите тем, кто о вас заботится».

За время пандемии коронавируса в России выявили больше миллиона случаев инфицирования. По словам Володина, переболели около 50 депутатов Госдумы.

Фото на превью: duma.gov