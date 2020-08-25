МВД сочло последователей АУЕ возможной «боевой единицей для проведения протестных акций»

Участники признанного экстремистским движения АУЕ могут стать боевой единицей во время проведения митингов и массовых беспорядков, заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Сергей Кравчук. Его слова передает ТАСС.

«Именно такие группы (типа запрещенного Верховным судом экстремистского движения АУЕ) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления» — сказал он.

По его словам, полиция принимает целый ряд мер борьбы с негативными проявлениями среди молодежи. Одной из приоритетных задач было «признание борьбы со взрослыми лидерами криминальных сообществ».

17 августа Верховный суд России признал субкультуру АУЕ («Арестантское уголовное единство», или «Арестантский уклад един») экстремистским движением и запретил на территории России. За участие в ней грозит многотысячный штраф или лишение свободы на срок от двух до шести лет.