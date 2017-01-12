МВД предложило разрешить менять права в МФЦ

МВД подготовило проект постановления, согласно которому менять права и получать международное водительское удостоверение можно будет не только в ГИБДД, но в многофункциональных центрах. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что замена прав в МФЦ будет проходить «на основании соглашений о взаимодействии, заключенных территориальными органами МВД на региональном уровне с уполномоченными многофункциональными центрами».

Для замены прав нужно будет предъявить паспорт, старые права и медицинскую справку.

Начинающим водителям при этом права можно будет получить только в ГИБДД после сдачи всех необходимых экзаменов.

На данный момент проект постановления находится на стадии обсуждения и антикоррупционной экспертизы.