ТАСС: МВД отказалось от законопроекта о штрафах за оскорбление полицейских в интернете

МВД России отказалось от дальнейшей разработки законопроекта, предусматривающего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Законопроект прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, однако затем МВД отказалось от его разработки.

Работа над законопроектом об оскорблении полицейских в интернете была начата в МВД в сентябре прошлого года. Предполагалось, что в случае принятия подобного законопроекта за оскорбление полицейских в интернете будет предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей. Документ также предусматривал блокировку постов, выражающих «явное неуважение к органам внутренних дел».

Авторы законопроекта утверждали, в последние годы в отношении полицейских участились посягательства на неприкосновенность их чести и достоинства «а отдельные представители общества, распространяя в интернете сведения порочащего характера в отношении сотрудников полиции, фактически причиняют вред нормальному функционированию системы правоохранительных органов».