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Новости

МВД начало доследственную проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального

27 августа, 11:44
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Сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу начало проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, передает ТАСС. Проверка инициирована прокуратурой.

«В ходе проверки проведен <...> произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — говорится в пресс-релизе на сайте МВД.

В берлинской клинике, куда Навального эвакуировали из Омска, считают, что его отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В Кремле заявили, что не видят поводов для расследования госпитализации Навального, так как не удалось обнаружить вещество, которым политик мог быть отравлен, а пониженный уровень холинэстеразы может наблюдаться по разным причинам, в том числе из-за приема лекарств.

Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали, после чего перевезли в Берлин. Он находится в коме.

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