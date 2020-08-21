МВД Беларуси завело 46 уголовных дел за насилие к силовикам на протестах

МВД Беларуси завело 46 уголовных дел а насилие в отношении сотрудников правоохранительных органах, сообщается на сайте ведомства. Большую часть фигурантов отпустили под подписки о невыезде.

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14 августа МВД сообщало о 121 сотруднике милиции, пострадавшем на протестах с 9 по 13 августа. По данным МВД, следственные органы возбудили более 90 уголовных дел.

Также начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк говорил, что с 9 августа на милиционеров совершено 8 наездов, в результате пострадали 12 человек.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который находится у власти 26 лет. После этого по всей стране начались акции протеста. В ходе столкновений с силовиками задержали больше пяти тысяч человек, МВД сообщало о четырех погибших.