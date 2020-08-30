МВД Беларуси сообщило о 125 задержанных на «Марше мира и независимости» в Минске
В Минске задержали 125 человек на оппозиционном «Марше мира и независимости». Об этом передает «Интерфакс».
Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова уточнила, 125 человек задержаны по состоянию на 16:00, против них «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».
«Марш мира и независимости» проходит в центре Минска днем 30 августа — в день рождения Александра Лукашенко. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко.
По оценке корреспондента Дождя, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек.
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