МВД Беларуси сообщило о 125 задержанных на «Марше мира и независимости» в Минске

В Минске задержали 125 человек на оппозиционном «Марше мира и независимости». Об этом передает «Интерфакс».

Фото: Мария Борзунова / Дождь

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова уточнила, 125 человек задержаны по состоянию на 16:00, против них «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

«Марш мира и независимости» проходит в центре Минска днем 30 августа — в день рождения Александра Лукашенко. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко.

По оценке корреспондента Дождя, в акции участвуют несколько десятков тысяч человек.