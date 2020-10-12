МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих

МВД Беларуси пригрозило применить спецсредства и боевое оружие против протестующих. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Генналий Казакевич.

Фото: TUT.by

Протесты в стране сместились преимущественно в Минск и стали организованными и крайне радикальными, заметил Казакевич. В качестве примера он привел последний митинг в воскресенье. По словам Казакевича, протестующие использовали камни, бутылки, ножи и заточки, а вечером — баррикады и горящие покрышки.

«Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить начало августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — сказал Казакевич. Он пообещал, что сотрудники МВД «обеспечат порядок в стране» и применят спецсредства и боевое оружие «в случае необходимости».

11 октября в Беларуси прошел Марш гордости. Силовики использовали для разгона демонстрантов водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По данным правозащитного центра «Весна», по всей стране задержали 586 человек, в том числе несколько десятков журналистов.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда на президентских выборах была объявлена победа Александра Лукашенко. Первые три дня сопровождались столкновениями с силовиками. Были задержаны около семи тысяч человек, несколько протестующих погибли.