МВД Беларуси оценило число участников митинга в Минске в 20 тысяч человек. СМИ писали о 100 тысячах

В акции протеста 23 августа в Минске приняли участие около 20 тысяч человек, заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. По ее словам, еще по три тысячи человек вышли на митинги в Гродно и Бресте. Накануне СМИ писали более чем о 100 тысячах участников.

В ведомстве заявили, что за сутки было составлено 79 протоколов об административных правонарушениях, и призвали граждан «не поддаваться на провокации».

«После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску „Минск – город-герой“. На пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова количество участников не превысило 15 тысяч», — говорится в сообщении МВД.

По оценке Tut.by, на митинг 23 августа пришли более 100 тысяч человек. Акции в поддержку протестующих также прошли в Варшаве, Риге, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне был 15-й день протестов в Беларуси против итогов выборов президента, которые, по официальным данным, выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко.