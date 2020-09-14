МВД Беларуси отчиталось о задержании 744 человек на акциях протеста в воскресенье

В ходе воскресных акций протеста в Беларуси силовики задержали 774 человек, 544 из них до сих пор находятся под стражей и ожидают суда по административным правонарушениям. Об этом сообщила в телеграме пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

13 сентября по всей стране ведомство зафиксировало 28 акций протеста, в них приняли участие 22 тысячи человек, отметила Чемоданова. По данным МВД, в минских акциях участвовало до 15 тысяч человек.

Как сообщает издание «Наша Нива», в ходе воскресных акций на улицы вышли не менее 100 тысяч человек.

Чемоданова рассказала, что силовики в Бресте использовали водомет «во избежание угрозы безопасности дорожного движения». На опубликованном в телеграм-канале «Наша Нива» видео видно, как водомет ехал по пустой дорожной полосе в сторону группы протестующих, не перекрывающих путь автомобилям.

Наша Нiва У Брэсце супраць дэманстрантаў выкарысталі вадамёт. Відэа: @khliabets

В ходе 36 дня протестов в Беларуси участники акций дошли до поселка Дрозды, в котором располагается одна из резиденций Александра Лукашенко, а также дома высокопоставленных белорусских чиновников.

Акция 13 сентября также запомнилась предупредительным выстрелом в воздух – как сообщили в МВД, выстрел из помпового ружья в Минске был сделан «для пресечения незаконных действий», когда другие протестующие хотели «отбить» задержанных участников акции.