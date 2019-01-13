Партнерский материал
Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе кубка мира по биатлону
Мужская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В составе команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Второе место заняла сборная Франции, третье — команда Австрии.
В последний раз мужская сборная выиграла эстафету на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году. Ранее победу в эстафете на этапе Кубка мира одержала женская сборная России.
Другие новости
Суд отклонил иск полицейских к члену ОНК Петербурга и «Медиазоне» Сегодня в 18:49 РБК: водители депутатов и чиновников пожаловались в Кремль на дорогую парковку в центре Москвы Сегодня в 18:32 Мэр Гданьска умер после нападения на благотворительном концерте Сегодня в 16:48 Минкультуры нашло финансовые нарушения в МХТ Сегодня в 17:50 Адвокат бывшего сенатора Константина Цыбко сообщил о его избиении в колонии Сегодня в 17:33 В инстаграме опубликовали видео с сожжением флага России. Полиция начала проверку Сегодня в 16:01 В Черкесске будут судить сотрудника ФСИН, который сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе Сегодня в 15:08 Минюст начал внеплановую проверку «Мемориала» Сегодня в 14:24 На создание российского аналога LinkedIn потратят 360 млн рублей из бюджета Сегодня в 13:43 Нобелевского лауреата лишили наград из-за слов о связи уровня интеллекта с расой Сегодня в 13:41
Популярное у подписчиков Дождя за неделю