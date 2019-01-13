Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе кубка мира по биатлону

Мужская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Второе место заняла сборная Франции, третье — команда Австрии.

В последний раз мужская сборная выиграла эстафету на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году. Ранее победу в эстафете на этапе Кубка мира одержала женская сборная России.