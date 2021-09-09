Мужа инстаграм-блогера Кристины Журавлевой приговорили к восьми годам колонии за ее убийство
Районный суд в Сысерти Свердловской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Журавлева по обвинению в убийстве своей жены, инстаграм-блогера Кристины Журавлевой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Журавлева признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
По версии следствия, обвиняемый днем 5 апреля задушил супругу у них дома, а ночью 9 апреля спрятал тело в лесу на территории Сысертского района.
Тело Кристины Журавлевой случайно нашли в лесу под Арамилем 16 апреля. Ее тело долго не удавалось опознать, поскольку она не значилась в розыске.
30 апреля Журавлев сам подал заявление в полицию о пропаже жены. Вскоре его задержали в качестве подозреваемого, после чего он признался в убийстве Кристины Журавлевой.
Журавлева вела блог в инстаграме, посвященный моде и лайфстайлу. На ее страницу были подписаны более 55 тысяч человек.
Фото на превью: Кристина Журавлева / Instagram
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