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Мутко назвал российский спорт «одним из чистейших в мире»

Новости
09:58, 11 января
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Вице-премьер, бывший министр спорта России Виталий Мутко назвал российский спорт «одним из чистейших в мире». Об этом на заявил агентству «Р-Спорт».

По словам Мутко, заявления о госпрограмме приема допинга спортсменами — это «ложь». В качестве подтверждения своих слов об «чистейшем спорте» Мутко привел работу британского антидопингового агентства UKAD в России.

В 2016 году специалисты ведомства работали на территории России, планировали сбор проб, сами выбирали спортсменов и забирали пробы. Всего за прошедший год UKAD выявила 26 нарушений антидопинговых правил. «21 из них — это мельдоний, и всего пять — нарушение правил (….) Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — заявил Мутко.

Накануне антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, выступили за отстранение всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за подозрений в приеме допинга. Помимо этого, организация потребовали отменить в России все запланированные международные соревнования.

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Их претензии связаны с публикацией доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре 2016 года. В нем говорилось о существовании в России государственной системы поддержки приема допинга спортсменами и сокрытия положительных допинг-проб на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Там также указывалось, что к этой системе могут быть причастны более тысячи российских спортсменов.

Ранее WADA публиковало доклады, посвященные допингу в российском спорте, летом 2016 года и осенью 2015 года. В результате от Олимпиады в Рио-де-Жанейро была отстранена вся сборная России по легкой атлетике, а от участия в Паралимпиаде отстранили всю национальную команду в полном составе. При этом российские спортивные чиновники неоднократно отвергали обвинения, выдвигаемые им со стороны WADA и других антидопинговых и международных спортивных организаций.

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