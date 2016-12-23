Мутко опроверг самостоятельный отказ России от этапа Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) сам не отказывался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает «Р-Спорт».

«Они (СБР) мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть. Не хочу за них комментировать», — сказал Мутко. Вице-премьер переадресовал вопрос об этом СБР, подчеркнув, что они являются участниками процесса.

Накануне сообщалось, что Россия направила уведомление в Международный союз биатлонистов о том, что не будет в 2017 году проводить юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в городе Остров (Псковская область), и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Решение о том, где будут проводиться эти соревнования, будет принято позже.

Кроме того, двое российских биатлонистов были отстранены от совернований, их имена не называются.

Также IBU начал расследование в отношении 29 российских биатлонистов, которые были упомянуты в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте. Расследование также начнется и в отношении Российского союза биатлонистов.

15 декабря WADA отправило IBU список из 31 российского биатлониста, которых подозревает в употреблении допинга.