Крымские музеи обжалуют передачу Украине «скифского золота»

Крымские музеи обжаловали решение окружного суда Амстердама, который постановил передать экспонаты коллекции «скифского золота» Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Анастасию Сивицкую, которая представляет интересы крымских музеев.

По ее словам, заявление было подано 16 января. Полный текст подадут позже.

В середине декабря окружной суд Амстердама принял решение вернуть экспонаты коллекции «скифского золота» в украинские музеи. Речь идет об экспозиции из четырех крымских музеев — Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». В феврале 2014 года во время проведения референдума в Крыму коллекция находилась на выставке в Амстердаме.

В марте по итогам референдума Крым вошел в состав России. Нидерланды не признали итоги голосования. Власти страны обсуждали, какому государству возвращать коллекцию «скифского золота» из более 500 экспонатов. В результате правительство Нидерландов решило вернуть коллекцию той стране, в пользу которой примет решение суд.

Министр культуры России Владимир Мединский назвал решение суда Амстердама, согласно которому «скифское золото» нужно передать Украине, похищением. Директор Музеев Кремля Елена Гагарина назвала обоснованным решение, поскольку предметы принадлежали Украине.