После нападения на самбиста Мурзаева завели уголовное дело

После нападения на чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева завели уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело завели по статье 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и ч. 2 ст. 139 УК «Нарушение неприкосновенности жилища».

Управление Следственного комитета по Москве подтвердило факт возбуждения уголовного дела. Личность пострадавшего не уточнили.

Накануне на Мурзаева напали трое неизвестных на Восточной улице в Москве. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в него несколько раз выстрелили, после чего избили. Спортсмена госпитализировали. Позже представитель Мурзаева сообщил, что с ним все в порядке.

В 2011 году Мирзаев стал фигурантом уголовного дела. Во время конфликта в одном из ночных клубов Москвы он ударил молодого человека, который позже умер в больнице. Мирзаева приговорили к двум годам лишения свободы.