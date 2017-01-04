За пять дней иракский Мосул покинули 13 тысяч человек

За последние пять дней из иракского Мосула, где ведется военная кампания по освобождению города от террористической организации «Исламское государство», бежали 13 тысяч человек. Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик.

«Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился почти на 50%, с 1600 до 2300 человек в день с момента активизации военной кампании», — сказал он.

Всего с 17 октября прошлого года, когда началась военная операция по освобождению Мосула, город покинули около 130 тысяч человек.

Дюжаррик подчеркнул, что жители освобожденных от террористов районов Мосула получают гуманитарную помощь ООН. Так, ежедневно им поставляют около миллиона литров воды, а также продовольствие и предметы первой необходимости.

Мосул, второй по величине город Ирака, находится под контролем «Исламского государства более двух лет. Наземная операция по его освобождению началась 17 октября 2016 года.