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СК проводит проверку после падения мужчины с 86-го этажа в «Москва-Сити»

Новости
20:15, 14 января
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Следственный комитет проводит проверку после гибели мужчины, упавшего с башни комплекса «Москва-Сити», сообщает пресс-служба столичного управления ведомства. 

«Проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки „Москва-Сити“», — сообщили в ведомстве.

По информации СК, вечером в субботу на территории парковки делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили молодого человека с повреждениями, «характерными для падения с большой высоты». От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что молодому человеку было 19 лет, он упал с 86-го этажа комплекса. «По предварительной информации, 19-летний мужчина находился в ресторане башни „Федерация“. Встав из-за стола, он подошел к окну и бросился вниз», — рассказал собеседник агентства.

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