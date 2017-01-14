СК проводит проверку после падения мужчины с 86-го этажа в «Москва-Сити»

«Проводится проверка по факту смерти 18-летнего парня в результате падения со смотровой площадки „Москва-Сити“», — сообщили в ведомстве.

По информации СК, вечером в субботу на территории парковки делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили молодого человека с повреждениями, «характерными для падения с большой высоты». От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что молодому человеку было 19 лет, он упал с 86-го этажа комплекса. «По предварительной информации, 19-летний мужчина находился в ресторане башни „Федерация“. Встав из-за стола, он подошел к окну и бросился вниз», — рассказал собеседник агентства.