На каждого россиянина за год пришлось в среднем 155 кг вредных выбросов от предприятий и транспорта

В 2019 году российские предприятия и транспорт выбросили атмосферу 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ, пишет РБК со ссылкой на отчет аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В среднем на одного жителя России пришлось около 155 килограммов вредных выбросов, это показатель колеблется от 23 кг до 1,6 тонны в зависимости от региона.

Десятку регионов с самым грязным воздухом возглавил Красноярский край, где среди отраслей превалирует металлургическая промышленность. За год там выбросили в атмосферу 2,6 миллиона тонн загрязняющих веществ.

В тройку самых загрязненных регионов также попали Кемеровская область (1,8 миллиона тонн) и Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 миллиона тонн).

Также в рейтинг попали Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

По сравнению с прошлым годом, из топ-10 рейтинга пропали Москва и Московская область, но появились ЯНАО и Оренбургская область. За 2019 год Москва занимает 16-е место (410,3 тысячи тонн).

FinExpertiza использовала данные Росприроднадзора, в основе которых лежат отчеты предприятий о выбросах и информация о выбросах транспорта.

Фото на превью: Википедия