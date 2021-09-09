Московское метро подало к активисту иск на 1,5 млн рублей за работу в день митинга

Московский метрополитен подал иск к либертарианцу Глебу Марьясову иск на 1,54 миллиона рублей, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

Организация хочет взыскать с активиста деньги, потраченные на оплату труда работников метро в день митинга в поддержку Алексея Навального 23 января.

После митинга 23 января Марьясова арестовали на 30 суток. После выхода из спецприемника его задержали по делу о перекрытии дорог на акции (часть 1 статьи 267 УК). Марьясов стал подозреваемым по этому делу. По версии следствия, участники митинга «имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы», перекрыли дороги и тротуары для пешеходов и транспорта. 9 сентября началось рассмотрение дела в суде.

Марьясову в качестве меры пресечения суд запретил покидать квартиру с 20:00 до 8:00, пользоваться средствами связи, почтой, посещать массовые мероприятия и общаться с фигурантами дела.

Глеб Марьясов — секретарь красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии, активист движения «Гражданское общество».

Фото на превью: Глеб Марьясов / «ВКонтакте»